Ascolti Tv: Top La Bella e la Bestia, Setta-Timperi al 26%, Linea Verde 22%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 5 gennaio 2019 vedono in prima serata su Rai1 il film Disney La Bella e la Bestia vincere con 3.256.000 spettatori (14% di share), battendo su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale di e con Aldo, Giovanni e Giacomo e i suoi 2.228.000 spettatori (9.7%). Su Rai2 il film di Tim Burton Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali ha invece conquistato 1.458.000 spettatori (6.3%), superato da Italia 1 con I Maghi del Crimine e i suoi 1.632.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 la miserie de I Miserabili chiude in bellezza con 2.087.000 spettatori (9.2%), mentre su Rete4 I Legnanesi hanno fatto ridere 1.034.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone si è fermato a 396.000 spettatori con l'1.8% di share, su Tv8 Un Amore a Distanza ha divertito 516.000 spettatori (2.2%) mentre sul Nove Deal with It – Stai al Gioco con Gabriele Corsi ha calamitato 400.000 spettatori con l'1.8% di share.

Grandioso risultato, in fascia mattutina, di UnoMattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, che ha ottenuto 238.000 spettatori con il 12.4% di share nella presentazione, 627.000 (19.5%) nella prima parte e ben 1.662.000 (26%) nella seconda. Da segnalare, in fascia pomeridiana - senza la concorrenza di Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque - Francesca Fialdini con Da Noi... A Ruota Libera, che conquista 2.436.000 spettatori con il 15.4% di share. A mezzogiorno, fanno bene Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini con il loro Linea Verde che conquista 3.240.000 spettatori e il 22% di share.