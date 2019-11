MediaTech

Lunedì, 11 novembre 2019 - 10:34:00 Ascolti Tv: Top Setta-Timperi e Muccitelli-Convertini, cresce bene Fialdini Bene UnoMattina in Famiglia e Linea Verde, la Domenica Ventura sempre in crisi, salgono Domenica In e Da Noi... A Ruota Libera di Marco Zonetti

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, Linea Verde Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 novembre 2019, nel Daytime vedono una Rai1 particolarmente in forma. Al mattino, Monica Setta e Tiberio Timperi con UnoMattina in Famiglia continuano il loro periodo fortunato svegliando con successo gli italiani e conquistando nella prima parte 805.000 spettatori con il 19% di share, 1.722.000 nella seconda parte con il 23% di share e il 22.8% nella terza parte con 1.723.000. A mezzogiorno, la coppia formata da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini sono leader incontrastati di fascia con il 20.1% di share e 2.990.000 spettatori, mentre Simona Ventura su Rai2 con La Domenica Ventura ne racimola invece 524.000 con il 4.2% di share. Mara Venier, dal canto suo, sempre su Rai1 con Domenica In, conquista il 19.4% di share con 3.280.000 spettatori nella prima parte e il 16.9% con 2.575.000 nella seconda. Cresce anche Francesca Fialdini con Da Noi... A Ruota Libera conquistando 2.394.000 spettatori con il 14.1%, testa a testa in valori assoluti con Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio Cinque su Canale 5 che totalizza il 14.1% con 2.340.000 spettatori.