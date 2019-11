Ascolti Tv: Tú sí que vales affonda Ulisse, Diaco fa fiasco anche con Baudo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 1 novembre 2019, hanno visto in prime time Ulisse – Il Piacere della Scoperta condotto da Alberto Angela su Rai1 e dedicato allo sbarco sulla Luna contrastare Canale 5 con la terza puntata di Tú sí que vales presentato da Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Su Rai3 è tornato anche Le Ragazze condotto da Gloria Guida e, in seconda serata, su Rai1 abbiamo assistito a un altro appuntamento con Io e Te di Notte condotto da Pierluigi Diaco e con ospite Pippo Baudo.

La replica di Ulisse dal titolo Quella Notte sulla Luna ha convinto 2.248.000 spettatori (11.2%), mentre su Canale 5 la terza puntata di Tú sí que vales si aggiudica 5.378.000 spettatori (28.6%). Ci si domanda come mai Rai1 abbia scelto, nel periodo di garanzia, una replica da trasmettere in prima serata il sabato. Sul podio dei più visti ci sono NCIS con i suoi 1.509.000 spettatori pari al 6.5% di share mentre FBI ne ha radunati 1.420.000 (6.2%). Su Rai3 Le Ragazze raggiunge 1.114.000 spettatori con il 5.5%. Io e Te di Notte su Rai1 in seconda serata, malgrado la presenza di Pippo Baudo, si ferma al 6.9% di share con soli 630.000 spettatori, mentre Io e Te Insonnia ne lascia svegli solo 310.000 con il 6.7%.

In access prime time, su Rete 4 Stasera Italia Weekend condotto da Veronica Gentili conquista 1.096.000 telespettatori con il 4.9%, nella prima parte e 1.000.000 telespettatori con il 4.3% nella seconda parte, battendo Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 e i suoi 923.000 spettatori (4%).

Da segnalare, in fascia mattutina, Uno Mattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, che conquistano 1.475.000 spettatori (21.5%) nella prima parte, 1.345.000 spettatori (19.5%) nella seconda e 1.164.000 spettatori (17.2%) nella terza.

Sette giorni fa su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta conquistava 2.961.000 spettatori (15.4% di share), doppiato da Canale 5 con la seconda puntata di Tú sí que vales e i suoi 5.342.000 spettatori (30%). Bene era andato su Rai3 Le Ragazze con 1.166.000 spettatori e il 6.1%, mentre Io e Te di Notte in seconda serata su Rai1 si fermava a 760.000 spettatori con l’8.3% di share e Io e Te Insonnia a 347.000 spettatori con il 7.6%.