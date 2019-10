Ascolti Tv: "Ulisse bandiera Rai", l'encomio dell'Ad Salini ad Alberto Angela

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 ottobre 2019, in prima serata, hanno visto Ulisse - Il Piacere della Scoperta dedicato al Gattopardo e al Risorgimento in Sicilia conquistare l'ottimo risultato di 3.558.000 spettatori con il 18.5% di share. Il dato, già importante in sé, è quanto più rilevante perché il programma condotto da Alberto Angela andava in onda contro la concorrenza agguerrita di Tú sí que vales di Maria De Filippi su Canale 5, trasmissione record di ascolti da sempre.

Riuscito a battere nelle settimane scorse un'altra creatura della De Filippi, ovvero Amici Celebrities, spodestandolo dal sabato sera e contribuendo a farlo confinare nella meno perigliosa serata del mercoledì, il programma di Alberto Angela ha ricevuto l'encomio ufficiale dell'Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini che ha dichiarato: "La Rai è orgogliosa di proporre nella sua offerta di prima serata cultura di eccellente livello capace di arrivare a milioni di telespettatori. Il risultato di Ulisse di ieri, che mantiene la media dei suoi spettatori, ci riempie di soddisfazione e dà il senso del servizio pubblico. Siamo la Rai, siamo il servizio pubblico".

L'Ad Salini ha concluso le sue lodi rivolgendo un "Grazie ad Alberto Angela", definendolo, "una bandiera della Rai, la nostra bandiera. Una strada sulla quale dobbiamo insistere ancora e che proseguiremo".

L'idea coraggiosa di trasmettere Ulisse in prima serata era stata di Mario Orfeo e Angelo Teodoli, poi sposata successivamente da Fabrizio Salini, che ha fortemente voluto proseguire su tale linea, risultata a tutti gli effetti vincente.