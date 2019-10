Ascolti Tv: Ulisse e Maria Antonietta ghigliottinano De Filippi, Diaco affonda

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 5 ottobre 2019, in prima serata, vedono rinnovarsi la "disfida del secolo" fra Ulisse - Il Piacere della Scoperta su Rai1 condotto da Alberto Angela (con la partecipazione di Gigi Proietti), e questa volta dedicato a Maria Antonietta traendo spunto dalla biografia di Stefan Zweig, e il talent show di Maria De Filippi Amici Celebrities su Canale 5. Tornata invece su Rai3 Gloria Guida con Le Ragazze 2019. Chi avrà vinto questa volta la partita fra la Cultura e lo Svago, finita la scorsa volta a vantaggio di Alberto Angela e a svantaggio di Maria De Filippi? Vediamo i dati.

Ulisse - Il Piacere della Scoperta vince di nuovo la sfida con con 3.821.000 spettatori (19.7% di share), più visto della terza puntata di Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 3.271.000 spettatori (19.7% di share). Le Ragazze di Gloria Guida su Rai1 convincono invece 949.000 spettatori con il 4.9% di share.

In seconda serata, è flop totale per Io e Te di Notte condotto su Rai1 da Pierluigi Diaco, con Valeria Graci e Sandra Milo. Il programma, che fra gli altri ieri aveva ospite Roberto D'Agostino, perde infatti ancora terreno, dissipa 11 punti di share rispetto a Ulisse che lo traina e precipita a 596.000 spettatori con il 7.8%.

Il prossimo sabato Amici Celebrities non andrà più in onda e non sarà più condotto da Maria De Filippi, bensì traslocherà il mercoledì sera presentato da Michelle Hunziker. Duplice vittoria, dunque, per Alberto Angela e Ulisse.