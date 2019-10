Ascolti Tv: UnoMattina in Famiglia con Setta-Timperi domina il sabato mattina

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 ottobre, nella fascia mattutina, vedono su Rai1 continuare il successo del programma ideato da Michele Guardì, UnoMattina in Famiglia, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, diretto da Marco Aprea e scritto, fra gli altri, dal capo-autore Giovanni Taglialavoro.

La trasmissione, che il sabato vede come di consueto anche la presenza fissa di Marta Flavi, ha conquistato una media di 1.435.000 spettatori (21.2%) nella prima parte, di 1.258.000 spettatori (19.1%) nella seconda e di 984.000 spettatori (16.7%) nella terza.

Garanzia di ascolti per l'Ammiraglia Rai, UnoMattina in Famiglia tornerà anche domani, domenica, condotto dalla nuova coppia formata dalla "new entry" Setta e dal veterano Timperi, che dimostrano di conquistare un ottimo gradimento da parte del pubblico del weekend mattutino.