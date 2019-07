Ascolti tv, Urbano Cairo: "LA7 sale. Giletti fa +11%". Su Torino e politica..

LA7, Urbano Cairo: "Ascolti tv crescono. Giletti fa +11%". Su Torino e politica... L'INTERVISTA

Mentana, Floris, Zoro, Giletti, Gruber, Formigli… la presentazione dei palinsesti 2019 di LA7 sembra sia all’insegna del motto ‘squadra che vince non si cambia’…

“Sicuramente sì. Noi abbiamo assolutamente confermato tutti i nostri conduttori e giornalisti che avevamo, perché hanno fatto una stagione straordinaria con dei risultati molto importanti”. Lo spiega ad Affaritaliani.it Urbano Cairo. Che commenta gli ascolti tv “ancora in crescita rispetto all’anno scorso. Ottenendo, per quel che riguarda il prime time, di raggiungere Italia 1 al quinto posto, superare ampiamente Rete 4. Quindi dei numeri molto belli. E per questo motivo siamo riusciti a rinnovare il rapporto di collaborazione con Giletti di altri due anni. E per altri tre con Diego Bianchi e il team di Propaganda Live. E loro – come Giletti - hanno fatto dei risultati molto importanti negli ascolti e nelle loro crescita”.

Urbano Cairo dà un paio di trend molto importanti a questo proposito a livello di Auditel: “Giletti +11% ed è quasi al 7%. Mentre Propaganda Live fa +36% e sta al 5,2%. Numeri molto molto belli. Abbiamo anche prolungato il contratto di Formigli che non era in scadenza e lo abbiamo allungato di altri quattro anni. Ovviamente siamo molto attenti e ci teniamo molto stretti tutti i nostri conduttori che sono davvero bravi. E' una squadra davvero straordinaria che abbiamo messo insieme in tanti anni. E che credo stia facendo un lavoro straordinario per quel che riguarda il tipo di credibilità, affidabilità, autorevolezza e lealtà verso lo spettatore. Facendo le domande, ottenendo le risposte e chiarendo sempre di più quelli che sono i temi importanti che la gente vuole capire”

A livello di ascolti tv quali possono essere gli obiettivi di LA7 della prossima stagione?

“Noi abbiamo il 5,1% nel prime time e il 3,9% nella giornata. Siamo la quarta rete la mattina dalle 7 alle 12. Puntiamo alla conferma di questi numeri e possibilmente a continuare nella crescita. Anche se abbiamo già raggiunto dei livelli molto elevati. Quindi non è facile, però certamente lo vogliamo fare. La continuità è molto importante e da questo punto di vista aiuta. Quindi abbiamo alcune aree di palinsesto – l’access prime time, il sabato pomeriggio, la domenica – su cui stiamo lavorando per aumentare, nel tempo, la qualità e la quantità degli ascolti di queste aree. Il che vorrebbe dire poi crescere globalmente come rete”

Durante la conferenza dei palinsesti di LA7 serpeggiava il nome della Gialappa’s Band (che alcuni addetti ai lavori danno vicina a Discovery, ma non ci sono conferme ufficiali). Ci stai facendo un pensierino?

“Ma no, mi hanno segnalato che c’è questa ‘disponibilità’ poi qualcuno ha detto che non era vero… Non lo so vediamo. Sono molto bravi loro. Come ancora Corrado Guzzanti… Stiamo pensando a tutti questi artisti che possono in qualche modo darti un miglioramento al tuo palinsesto con un lato anche comico-satirico”

Il tuo Torino intanto sta iniziando la sua stagione che guarda all’Europa. Quali sono gli obiettivi stagionali? Pensate a fare lo step successivo che vi porti magari in zona Champions?

“Intanto cominciamo a prepararci bene per l’appuntamento del 25 luglio, vedremo se contro il Debrecen o gli albanesi del Kukesi (preliminare di Europa League, ndr). Iniziamo a fare bene adesso, in questo inizio di stagione. Poi vediamo a cosa ambire. E’ meglio sempre evitare di fare troppi proclami, dichiarazioni euforiche. Meglio andare step by step come si è fatto in passato. E il Toro ha avuto dal 2013/14 una bella crescita, stando sempre dalla parte sinistra. Arrivando settimi l’anno passato con 63 punti. Insomma, facendo veramente della buone cose”

Un nome di mercato ricorre accostato al Torino: Patrick Cutrone. Vi piace l’attaccante del Milan?

“E’ sicuramente un buonissimo giocatore. Non stiamo trattando Cutrone”

Chiudiamo con la politica. Dicevi che non scendi in campo perché non hai tempo con tutti gli impegni da imprenditore. C’è qualcosa che ti potrebbe spingere a cambiare idea?

“Il fatto che in tanti mi chiedano e parlino di me come eventuale persona che potrebbe coagulare intorno a sé un’area politica oggi abbastanza in fase di cambiamento, è evidente che sia cosa che mi fa piacere e mi inorgoglisce. Vuol dire che le persone apprezzano quello che ho fatto in un altro mondo, in un altro settore, che è quello dell’economia e delle aziende. Ho detto poi che non ho tempo di pensare e dedicarmi a questa cosa, perché ho tanto da fare con tutte le aziende che abbiamo. Che sono in settori anche impegnativi. Avendo 4.500 dipendenti e altri 4.500-5mila di indotto. Non è che puoi pensare di lasciare così, da un giorno all’altro. Però ho detto anche ‘mai dire mai’. Vediamo...”

PALINSESTI LA7 2019: arriva Licia Colò, la serie tv Chernobyl in chiaro. Confermati tutti i big. Ecco le novità e le conferme della prossima stagione tv

Dopo una stagione di grandi successi che ha visto La7 - da settembre 2018 a giugno 2019 – realizzare i migliori ascolti degli ultimi 6 anni - la Tv di Cairo Communication diretta da Andrea Salerno, riparte da settembre con le migliori firme del giornalismo italiano: da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Corrado Formigli, da Massimo Giletti a Diego Bianchi “Zoro”, da Andrea Purgatori a Myrta Merlino a Tiziana Panella. Un’offerta editoriale sempre vincente, che quest’anno si arricchisce di importanti conferme, novità, fiction e serie tv inedite e di successo, un sito e un’app completamente rinnovati per offrire una nuova modalità di visione.

Palinsesti LA7 2019: Enrico Mentana, 'Bersaglio mobile' e le 'Maratone'

Come sempre, in primo piano, il Tg diretto da Enrico Mentana e gli approfondimenti di ‘Bersaglio mobile’ con le imperdibili ‘Maratone’ per seguire in diretta - minuto per minuto - la cronaca degli eventi principali di politica italiana e internazionale. Pilastro dell’access quotidiano rimane Otto e mezzo di Lilli Gruber, nello scorso anno sempre vincente su tutti i competitor, in particolare su Stasera Italia in onda su Retequattro (189 confronti vinti su 190).

Palinsesti LA7 2019: Omnibus e gli approfondimenti di mattino e pomeriggio

Tornano gli appuntamenti del mattino: Omnibus con Alessandra Sardoni e Gaia Tortora, Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che tira e L’aria che tira Oggi di Myrta Merlino che anche nella prossima stagione tornerà con nuovi speciali in prime time. Al pomeriggio riparte anche Tagadà di Tiziana Panella che si rafforza nella durata e allungherà fino alle 17.00.

Palinsesti LA7 2019 prime time: Floris, Purgatori, Licia Colò, Formigli e Diego Bianchi

In prime time si riaccendono tutti i cardini del palinsesto: Giovanni Floris con diMartedì - sempre vittorioso nella la sfida contro #Cartabianca di Rai3 (35 confronti vinti su 36) - torna con i suoi dibattiti al martedì. Mercoledì Andrea Purgatori e il suo Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi, sempre dedicato alla divulgazione storica e culturale legata all’attualità, si alternerà - dalla prossima primavera – ad un nuovo format in prime time affidato a Licia Colò, Eden un pianeta da salvare. Il giovedì rimane di Corrado Formigli con Piazzapulita, come sempre arricchito da reportage realizzati nelle zone più calde dell’Italia e del mondo. Sull’onda di una stagione in crescita verticale torna, ogni venerdì, Propaganda Live di Diego Bianchi (“Zoro”) che con Makkox e il suo gruppo, continuerà ad informare e a divertire in maniera sempre originale e innovativa.

Palinsesti LA7 2019: Giletti e Non è l’Arena

Alla domenica grande conferma di Massimo Giletti e Non è l’Arena con i faccia a faccia, i dibattiti, le inchieste e le battaglie contro le ingiustizie, la mafia, la corruzione, gli sprechi. Il conduttore sarà, inoltre, protagonista di nuovi ed inediti speciali in prime time.

Palinsesti LA7 2019: Chernobyl e il docufilm Our Godfather (la storia di Tommaso Buscetta)

La7 rafforza la propria offerta di contenuti con una ricca selezione di film e serie tv. Grande novità della stagione, sarà l’arrivo di un’eccezionale prima tv in chiaro: Chernobyl, miniserie di successo internazionale targata HBO che, in 5 episodi, racconta il devastante disastro che si verificò nell’Ucraina sovietica il 26 aprile 1986, rivelando le vicende degli eroi che hanno affrontato il dramma a costo della loro vita. La7, inoltre, offrirà in anteprima assoluta al suo pubblico una grande produzione internazionale con il docufilm Our Godfather: la storia di Tommaso Buscetta e la testimonianza diretta della sua famiglia, che rompe il suo silenzio dopo 30 anni di latitanza. Una serata evento presentata e introdotta da Enrico Mentana. Infine, arriveranno in esclusiva in chiaro le prossime 2 stagioni di Grey’s Anatomy, il medical drama più famoso giunto alla sua 15esima e 16esima stagione diventando in questo genere il più longevo telefilm di tutti i tempi, superando ER Medici in prima linea.