Ascolti Tv, D'Urso affonda Clerici: dopo Vita in Diretta fa flop lo Zecchino

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 5 dicembre 2019 vedono, in fascia pomeridiana, Antonella Clerici e Lo Zecchino D'Oro su Rai1 soccombere a Barbara D'Urso e al suo Pomeriggio Cinque sull'Ammiraglia Mediaset, perdendo terreno rispetto alla puntata del 4/12 tanto da essere sfiorati dal Geo di Sveva Sagramola su Rai3.

I dati parlano chiaro: Lo Zecchino d’Oro ha ottenuto 1.836.000 spettatori con il 14.6%, mentre Pomeriggio Cinque ha conquistato il 18.1% con 2.177.000 spettatori nella prima parte, il 18.3% con 2.509.000 spettatori nella seconda e il 14% con 2.053.000 spettatori nella terza, breve, dedicata ai social network. Su Rai3, dal canto suo, Geo ha totalizzato 1.834.000 spettatori con il 13.8% di share.

Una piccola consolazione per La Vita in Diretta e per i suoi conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che temevano un trionfo della Clerici nella fascia che li vede soccombere quotidianamente alla D'Urso (e non troppo di rado anche alla Sagramola) e che invece hanno visto la loro sostituita subire lo stesso fatale destino.