Ascolti Tv: D'Urso conquista la prima serata e batte tutti, anche Napoli-Juve

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso su Canale 5conquistare la serata con 2.444.000 telespettatori e il 13.09% di share toccando picchi di quasi 4.000.000 spettatori con il 20% di share.

La serata era piuttosto delicata, con la concorrenza della partita Napoli-Juventus sui canali Sky, di Che Tempo che fa su Rai2, di Non è l'Arena su La7, nonché le tre maratone elettorali - Porta a Porta su Rai1, lo Speciale Stasera Italia su Rete4 e la Maratona Mentana su La7. Ma non ce n'è stato per nessuno, neanche per il film di Rai1 con Luca Argentero fermatosi a 2.525.000 spetttaori e il 9.8% di share. La puntata di Live - Non è la D'Urso è risultata particolarmente gradita al pubblico femminile, conquistando il 29.50% di share tra le donne 20-24enni e il 24.30% tra le 15-19enni.

Giornata fortunata per Barbarella, dunque, che ha conquistato il suo slot anche nel pomeriggio con Domenica Live, radunando una media di 2.375.000 spettatori totali e il 14% di share, con picchi di 2.748.000 di spettatori (16.97%)