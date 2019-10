Ascolti Tv, Veronica Gentili al timone di Stasera Italia Weekend

Eva contro Eva. Forse è questa la filosofia che ha ispirato i vertici Mediaset nel puntare su Veronica Gentili che a partire dal prossimo sabato sarà al timone della versione del programma in onda il Sabato e la Domenica (dal lunedi al venerdi conduce Barbara Palombelli) e unica sfidante, al sabato, di Lilly Gruber. La giornalista romana si è conquistata i galloni di conduttrice ‘unica’ dando prova questa estate di determinazione preparazione e polso nelle ore drammatiche della crisi del primo governo Conte . Per Giuseppe Brindisi, volto popolarissimo del Biscione, si aprono nuove importanti prospettive professionali sempre all’interno dell’azienda. Il programma intanto sabato scorso ha battuto ‘Otto e Mezzo’, anche se di un soffio. Bella soddisfazione per Alessandro Usai che cura la striscia di Rete 4 che insidia lo spazio concorrente de La 7 fino a qualche tempo fa ritenuto inarrivabile.