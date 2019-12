Ascolti Tv: vince All Together Now. Del Debbio-Renzi battono Formigli-Di Maio

Michelle Hunziker , All Together Now su Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 12 dicembre, in prima serata, vedono su Rai1 il documentario Io ricordo - Piazza Fontana con Giovanna Mezzogiorno contrastare su Canale 5 Michelle Hunziker e J-Ax con la seconda puntata di All Together Now. Su Rai2, il film Pretty Princess con Julie Andrews e Anne Hathaway e su Rai3 quarto appuntamento con gli Stati Generali di Serena Dandini.

Su Rete4 di scena Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio questa volta con ospite Matteo Renzi mentre su La7 Corrado Formigli è tornato sulla sua diatriba con il leader di Italia Viva dopo la lunga, e serrata, intervista della scorsa settimana, per poi intervistare Luigi Di Maio e dedicare ampio spazio alle Elezioni in Gran Bretagna che hanno visto il trionfo di Boris Johnson. Su Tv8 si è invece concluso X-Factor condotto da Alessandro Cattelan.

Su Rai1 Io Ricordo - Piazza Fontana si ferma a 2.406.000 spettatori (10.5% di share), battuto da Canale 5 con All Together now e i suoi 2.570.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 Pretty Princess convince 1.351.000 spettatori (5.9%), battuto da Italia 1 con il film Divergent e i suoi 1.341.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Stati Generali è stabile a 1.145.000 spettatori (5.6%), e su Rete4 Dritto e Rovescio conquista 1.086.000 spettatori con il 6.1% di share, battendo La7 con Piazza Pulita e i suoi 1.094.000 spettatori (5.2%). Su TV8 X Factor chiude con il 2.9% e 622.000 spettatori mentre su SkyUno raggiunge il 3.1% con 758.000 spettatori ottenendo in tutto il 6% di share, e sul Nove il documentario dedicato a Umberto Bossi Umberto B. – Il Senatur si ferma a 204.000 spettatori (0.9%). Boom di Iris con il film Potere Assoluto (572.000 spettatori - 2.4%) e di La5 con Il Segreto di Natale (3.2% - 779.000).

Sette giorni fa, su Rai3 Stati Generali totalizzava 1.128.000 spettatori (5.6%), battuto da Rete4 con Dritto e Rovescio e i suoi 1.251.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Piazza Pulita segnava 895.000 spettatori con uno share del 5.4%. La prima puntata di All Together Now esordiva con 2.706.000 spettatori (16.5%).