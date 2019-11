Ascolti Tv: Vince Amadeus, Rai3 fa boom con Sciarelli e Chi L'ha Visto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 20 novembre 2019, in prima serata su Rai1, l'evento benefico Serata di Stelle per il Bambino Gesù condotto da Amadeus scontrarsi con la terza puntata della fiction Oltre la Soglia con Gabriella Pession su Canale 5. Su Rai2, quarto appuntamento con un'altra fiction, Volevo fare la Rockstar con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston e, su Rai3, nuova puntata di Chi l'Ha Visto? con Federica Sciarelli, che si è occupata - fra gli altri casi - della scomparsa di Claudia Stabile e di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power.

Su Rete4, di scena Sharon Stone e Sylvester Stallone nel film Lo Specialista; su Tv8 la gara canora di X-Factor condotta da Alessandro Cattelan, e sul Nove appuntamento con Daria Bignardi e il suo nuovo programma L'Assedio. Su La7, Andrea Purgatori e il suo Speciale Atlantide si sono invece focalizzati sulla Guerra del Vietnam.

Rai1 con la serata per il Bambino Gesù vince in prime time con il 15.9% di share e 2.986.000 spettatori. Rai3 con Chi l'ha Visto? fa boom e la rete diretta da Stefano Coletta è di nuovo il secondo canale più visto in prima serata con il 11.8% e 2.477.000 spettatori. Canale 5 crolla con Oltre la Soglia all'8.9% e 1.812.000 spettatori, mentre su Rai2 la fiction Volevo fare la rockstar con il 5.9% e 1.338.000 individui all'ascolto. Su Rete4 Lo Specialista ha totalizzato il 5.1% di share con 1.116.000 spettatori mentre su La7 Andrea Purgatori segna il 3.2% di share con 574.000 individui all'ascolto. Continua la crisi di X-Factor con il 2.4% di share e 512.000 spettatori e L'Assedio non va oltre l'1.8% di share con 418.000 spettatori.

Da segnalare in access prime time, la crescita di Striscia la Notizia che raggiunge il 19.3% di share con 4.930.000 spettatori, mentre I Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 di Amadeus si attesta a 5.312.000 individui all'ascolto con il 20.8% (programma più visto di tutta la giornata). Nel preserale, Flavio Insinna cresce ancora e - con L'eredità - conquista il 24.6% di share con 4.975.000 spettatori, mentre Conto alla Rovescia su Canale 5 condotto da Gerry Scotti raduna 3.927.000 spettatori con il 19.8% di share.

Sette giorni fa Oltre la Soglia radunava 1.840.000 spettatori (9.2%). Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar saliva a 1.572.000 spettatori (7.1% di share), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? era il secondo programma più visto in prime time con 2.179.000 spettatori (10.6%.). Su La7 Atlantide totalizzava 761.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su TV8 X Factor crollava al 2.7% con 554.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio si arrestava a 349.000 spettatori con l’1.5% (L’Assedio Finale 356.000 – 2.3%).