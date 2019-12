Ascolti Tv: Vince ancora la fiction di Edoardo Leo, Giordano batte Berlinguer

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 17 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 la seconda parte della fiction Ognuno è Perfetto con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi vincere la serata con 4.460.000 spettatori (20.7%), doppiando su Canale 5 il film Il Libro della Giungla e i suoi 2.763.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 il film Proprio lui? si è fermato a 782.000 spettatori (3.4%), mentre su Italia 1 Le Iene Show spopolano con 1.870.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato 984.000 spettatori con il 4.8%, battuta da Rete4 con Fuori dal Coro di Mario Giordano e i suoi 1.033.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 DiMartedì condotto da Giovanni Floris ha invece convinto 1.436.000 spettatori con uno share del 6.8%, prevalendo ancora una volta nella disfida dei talk show.

Nuovo ottimo risultato per la serie dedicata alle problematiche dei ragazzi down su Rai1, scommessa vinta da RaiFiction; DiMartedì prevale nella disfida dei talk show e si comporta egregiamente il suo diretto concorrente Fuori Dal Coro, mentre CartaBianca annaspa. Bene come al solito Le Iene su Italia 1, mentre ancora una volta Rai2 è il fanalino di coda dei canali generalisti.