Ascolti Tv. Vince (fiaccamente) Rai1, la Rai2 di Salini a picco, boom Crozza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 6 dicembre 2019, in prima serata, vedono il secondo appuntamento con il programma 20 anni che siamo Italiani, condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, contrastare, su Canale 5, la seconda puntata della fiction Il Processo con Vittoria Puccini e Alessandro Scianna. Su Rai2, Duilio Giammaria ha presentato Petrolio, dedicato agli acquisti on-line. Su Rai3, film con Leonardo Pieraccioni dal titolo Un fantastico via vai. Rete4, consueto appuntamento con Quarto Grado condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, e su La7 con Zoro e il suo Propaganda Live. Su Tv8 Masterchef Italia 8, e sul Nove il consueto divertentissimo one-man show Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Su Rai1 20 Anni che Siamo Italiani vince con 3.467.000 spettatori (16.6% di share), in calo rispetto alla settimana scorsa, ma doppia su Canale 5 Il Processo che crolla a 1.397.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Petrolio raduna solo 648.000 spettatori (3.3%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno totalizza 1.326.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Un Fantastico Via Vai fa ridere 1.231.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Quarto Grado è il terzo programma più visto in prima serata 1.410.000 spettatori con il 7.9% di share. Su La7 Propaganda Live convince 892.000 spettatori con uno share del 4.9%, battendo su TV8 MasterChef Italia 8e i suoi 642.000 spettatori con il 3.1% di share, mentre sul Nove fa boom Fratelli di Crozza con 1.362.000 spettatori e il 5.7% di share.

Oltre al calo del programma di Incontrada-D'Alessio che comunque vince la serata grazie anche al crollo di Canale 5 con la fiction, è il dato di Rai2 quello più allarmante. La rete al momento presidiata dall'Ad Fabrizio Salini è insidiata da Tv8 con cui finisce testa a testa e strabattuta dal Nove con Fratelli di Crozza. Un disastro totale al quale si dovrà necessariamente porre rimedio al più presto.

Sette giorni fa, 20 Anni che siamo Italiani vinceva la serata con 3.886.000 spettatori (19.3% di share), doppiando su Canale5 Il Processo fermatosi a 2.138.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Quarto Grado faceva boom con 1.609.000 spettatori e il 9.2%. Su La7 Propaganda Live radunava invece 831.000 spettatori con uno share del 4.7%, battendo su Tv8 MasterChef 8 e i suoi 509.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza segnava dal canto suo 1.212.000 spettatori con il 5.2%.