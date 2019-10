Ascolti Tv: vince Imma Tataranni, Boom Formula 1 batte Fazio, Bisio e Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 27 ottobre 2019 vedono, in prima serata, su Rai1 l'ultima puntata della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso, nonché la duplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7. Fra gli altri programmi il film Benvenuti al Sud con Claudio Bisio su Rai3 e la soap Il Segreto su Rete4. Da segnalare in Gran Premio di Formula 1 del Messico su Tv8.

Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore vince la serata con 4.742.000 spettatori (22.2% di share), mentre resta al palo Canale 5 con Benvenuti al Sud e i suoi 2.039.000 spettatori (9% di share). Su Rai2 Che Tempo Che Fa scende a 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – dalle 22.41 alle 23.39 – Che Tempo Che Fa Il Tavolo convince 1.125.000 spettatori (6.1%). Su Italia1. Le Iene totalizzano 1.712.000 spettatori con il 10.6% (secondo share più alto in prime time). Su La7 Non è L’Arena si arresta a 1.031.000 spettatori con il 4.3%, doppiato da Tv8 con il Gran Premio di Formula 1 del Messico secondo programma più visto in prima serata con 2.089.000 spettatori e il 9.5% di share.

Sette giorni fa Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore conquistava 5.040.000 spettatori (23.3% di share), mentre su Canale5 Live – Non è la D’Urso vinceva la sfida dei talk con 2.103.000 spettatori e uno share del 12.9%, superando Rai2 con Che Tempo Che Fa in crescita con 1.932.000 spettatori (8%) - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.330.000 spettatori (7.1%), e più che doppiando Non è L'arena con 1.031.000 spettatori pari al 5.6%.

Chiude bene la fiction di Rai1, la Formula 1 su Tv8 fa scempio di Canale 5, Fazio torna a calare sotto l'8%, Giletti prosegue nella crisi di questa edizione, non aiutato neanche dal trasloco di Live - Non è la D'Urso, mentre Le Iene continuano il loro periodo fortunato.