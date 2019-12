Ascolti Tv: Vince Pezzi Unici, Fazio con Benigni doppia Giletti con Salvini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri domenica 15 dicembre 2019, vedono in prima serata su Rai1 la quinta puntata della fiction Pezzi Unici diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello confrontarsi con il film Indovina chi viene a Natale? con Diego Abatantuono in onda su Canale 5; nonché la duplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (fra gli ospiti Renzo Piano, Matteo Garrone e Roberto Benigni - regista e interprete del nuovo film Pinocchio - e John Bercow) e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7 con ospite Matteo Salvini. Fra gli altri programmi Le Iene Show su Italia 1 e su Rai3 La Grande Storia di Paolo Mieli dedicata ai 40 anni di Rai3. Quanto al calcio, la prima serata ha visto la partita di Serie A Fiorentina-Inter, in diretta su SkySport Uno, su SkySport Serie A e su SkySport 251.

Su Rai1 Pezzi Unici conquista 4.406.000 spettatori (20.1% di share) più che doppiando Canale 5 con Indovina chi viene a Natale? e i suoi 2.026.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 Che Tempo che Fa fa boom con 2.427.000 spettatori (10%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo raggiunge 1.723.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show radunano 1.862.000 spettatori con il 10.8% di share. Su Rai3 La Grande Storia si ferma a 532.000 spettatori (2.3%), battuto da Rete4 con il film In Trappola e i suoi 798.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Non è l’Arena si arena di nuovo al 5.7% con 1.090.000 spettatori.

Sette giorni fa, su Rai1 Pezzi Unici conquistava il 20.1% di share con 4.322.000 spettatori, mentre su Rai2 Che Tempo Che Fa totalizzava 2.015.000 spettatori (8.2%) e Il Tavolo oltre 1.500.000 telespettatori con l'8.34% di share, mentre su Italia 1 Le Iene Show segnava 2.066.000 spettatori con il 12% di share. Su Rai3 La Grande Storia convinceva 897.000 spettatori (3.9%). Su La7 Non è L’Arena si "arenava" a 1.097.000 spettatori con il 5.7%, battuto per spettatori anche dalla partita di calcio di serie A Bologna-Milan che, sui canali Sky, radunava 1.315.000 spettatori e il 5.3% di share.