Ascolti Tv: Vince Rai1 con La Bella e la Bestia, Boom Salemme, bene Ezio Bosso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 25 dicembre 2019, in prima serata, vedono il film Disney La Bella e la Bestia con Emma Watson trionfare con 3.562.000 spettatori (17.9% di share), doppiando su Canale 5 il film Il Peggior Natale della mia Vita con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono che si ferma a 1.920.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 fa boom Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata totalizzando 2.060.000 spettatori (10.3%).

Su Italia 1 il teatro di Paolo Ruffini Up & Down – Una Favola Normale ha catturato l’attenzione di 871.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Che Storia è la Musica con il Maestro Ezio Bosso totalizza 946.000 spettatori (5%), battendo su Rete4 Via col Vento e i suoi 866.000 spettatori con il 4.9% di share e La7 con il film Pomi d’ottone e manici di scopa (530.000 spettatori - 2.5%). Su TV8 fa bene il film Un Natale per Due con 2.4% e 509.000 spettatori e anche sul Nove un altro film, Occhio alla Penna, che riesce a raggiungere 539.000 spettatori (2.6%).