Ascolti Tv: Vince Superquark, Telese e Parenzo battono la rissa Mughini-Sgarbi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 24 luglio 2019 vedono in prime time su Rai1 Superquark condotto da Piero Angela confrontarsi con tre episodi (10, 11, 12) del telefilm Manifest con Josh Dallas.

Su Rai2 due episodi (2, 3) della settima stagione della serie Tv Elementary mentre su Rai3 è andato in onda Chi l'ha Visto? Speciale Estate condotto da Goffredo De Pascale.

Su Italia 1, il terzo appuntamento con Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, su Rete4 appuntamento con I Legnanesi che hanno divertito con lo spettacolo dal titolo I Colombo viaggiatori.

Su La7 In Onda - Prima Serata con David Parenzo e Luca Telese, ha dedicato la puntata alle diatribe tra i due partiti di maggioranza, con la decisione del M5s di lasciare l'aula del Senato durante il discorso di Giuseppe Conte relativo al caso Moscopoli che coinvolge Matteo Salvini; su Tv8 l'incontro di Calcio Cremonese-Napoli e sul Nove il film Un amore di Testimone (2008) con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan.

Da segnalare in access prime time, una puntata di Techetechetè realizzata da Mauro Caporiccio e interamente dedicata a Mara Venier, e nell'ambito di Stasera Italia Estate condotto su Rete4 da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi una rissa piuttosto accesa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, il cui video è diventato virale.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati. Su Rai1 SuperQuark vince la serata con 1.783.000 spettatori (11% di share), battendo Canale5 con Manifest e i suoi 1.596.000 spettatori (10.1% di share). Su Rai2 Elementary ha convinto 927.000 spettatori (5.2% di share), mentre su Italia 1 Battiti Live risulta terzo programma in prime time con 1.183.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate totalizza 1.368.000 spettatori (8.2%), mentre su Rete4 I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori radunano 744.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda ha segnato 1.005.000 spettatori (5.5%), su TV8 Napoli-Cremonese 245.000 spettatori (1,4%) e sul Nove Un Amore di Testimone 459.000 spettatori (2.7%).

In access prime time, Techetechetè con Mara Venier vince lo slot con 2.897.000 spettatori e il 16.1%, superando Canale 5 con Paperissima Sprint Estate e i suoi 2.562.000 spettatori (14.5%). La rissa tra Mughini e Sgarbi fa volare Rete4 con Stasera Italia e i suoi 958.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 1.271.000 (7%) nella seconda, ma prevale comunque La7 con In Onda che conquista 1.395.000 spettatori (7.7%). In sovrapposizione, (nell'orario compreso tra le 20.49 e le 21.25), La7 ha raggiunto il 7,39% con una media di 1.333.155 spettatori e Rete 4 ha realizzato il 6,75% con 1.217.685 individui all'ascolto.

Sette giorni fa, Manifest convinceva 1.912.000 spettatori (11.4% di share). Su Rai2 Elementary segnava 1.042.000 spettatori (5.7% di share), mentre Italia 1 con Battiti Live totalizzava 1.480.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Casi Irrisolti radunava davanti al video 1.573.000 spettatori (9%), mentre su Rete4 I Legnanesi – 70 voglia di ridere… c’è! piaceva a 933.000 spettatori (5.7% di share).