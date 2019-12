Ascolti Tv: Vincono I Medici (in calo), senza Il Collegio Rai2 naufraga

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 3 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 la seconda puntata de I Medici 3 scontrarsi con il film in Prima Tv Wonder Woman su Canale 5. Su Rai2, orfana del Collegio terminato la scorsa settimana, il film Come ti ammazzo il bodyguard con Ryan Reynolds, e su Italia1 consueto appuntamento con Le Iene Show.

Altra battaglia della "guerra dei talk" fra #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, Fuori dal coro presentato da Mario Giordano su Rete4 e DiMartedì di Giovanni Floris su La7, con ospite - fra gli altri - il leader delle Sardine Mattia Santori.

Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia cala a 3.837.000 spettatori (17.3% di share), mentre su Canale 5 Wonder Woman si assesta a 2.540.000 spettatori (12.9%). Su Rai2 Come ti ammazzo il Bodyguard si ferma a 984.000 spettatori (4.1%), triplicato da Italia 1 con Le Iene Show e i suoi 2.083.000 spettatori (12.2%). Su Rai3 #Cartabianca raggiunge 1.200.000 spettatori (5.6%), battendo su Rete4 Fuori dal Coro e i suoi 1.040.000 spettatori con il 5.3% di share, e la disfida tra talk viene vinta da La7 con diMartedì e i suoi 1.394.000 spettatori (6.4%).

Oltre a evidenziarsi la perdita di terreno della fiction di Rai1 malgrado la vittoria, il dato più rilevante è il crollo di Rai2 che, senza Il Collegio, precipita negli ascolti. Mai come ora la seconda rete del Servizio Pubblico avrebbe bisogno di una guida sicura e determinata che la salvi dal naufragio. Naufragio che l'interim dell'Ad Fabrizio Salini potrebbe aggravare, se troppo duraturo.

Sette giorni fa, Le Iene Show radunavano 1.769.000 spettatori (10.8%), mentre su Rai3 #CartaBianca vinceva la disfida dei talk show con 1.208.000 spettatori e uno share del 5.4%, superando Rete4 con Fuori dal Coro e i suoi 840.000 spettatori con il 4.6% di share, e La7 con DiMartedì che calava a 1.008.000 spettatori con uno share del 4.5%.