Ascolti Tv: Vincono I Medici (in calo), Rai2 cola a picco, Report batte Porro

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 9 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 la terza puntata de I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia contrastare su Canale 5 Live - Non è la D'Urso di Barbara D'Urso su Canale 5. Su Rai2 torna per l'ultima puntata Maledetti Amici miei e su Rai3 Report di Sigfrido Ranucci ha indagato sul caso Csm e sui Benetton. Su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica con Nicola Porro con ospite, fra gli altri, il Senatore della Lega Matteo Salvini. Su Italia1 è stato trasmesso il film in prima visione Tv Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar.

Su Rai1 I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia vince la serata con 3.819.000 spettatori (17.6%), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso raduna 2.045.000 spettatori (13%). Il film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar su Italia1 ha convinto 1.850.000 spettatori con l'8.5% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei si è fermato a 725.000 spettatori (3.6%), mentre su Rai3 Report ha totalizzato 1.732.000 spettatori (7.3%), battendo su Rete4 Quarta Repubblica e i suoi 1.255.000 spettatori (6.9%).

In una serata piuttosto fiacca per quanto riguarda le performance Auditel, ecco che si staglia il risultato preoccupante di Rai2 (al momento presieduta ad interim dall'Ad Fabrizio Salini) che finisce doppiata da Rai3 e anche da Rete4. Un naufragio al quale si dovrebbe porre rimedio al più presto, e che invece - a conti fatti - viene ignorato dai vertici di Viale Mazzini. Fino a quando? Mistero. E intanto gli investitori pubblicitari scappano.

Sette giorni fa, I Medici conquistavano 4.404.000 spettatori e il 19% di share, mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convinceva 2.288.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 Maledetti Amici Miei si fermava a 771.000 spettatori (3.7%), e su Rai3 Report saliva sul podio dei più visti con 1.823.000 spettatori (7.6%), superando su Rete4 Quarta Repubblica e i suoi 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share.