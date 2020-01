Ascolti Tv, Vita in Diretta: Alberto Matano ottimo informatore sul Coronavirus

Il Coronavirus è ormai diventato parte integrante del dibattito televisivo nonché convitato di pietra e protagonista principale dei talk show in ogni fascia oraria. Al pomeriggio, su Rai1, è da segnalare l'ottima informazione della Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

L'ex mezzobusto del Tg1, nel suo spazio dedicato al virus e a tutte le relative implicazioni (contagio in primis), riesce a informare il più esaustivamente possibile senza destare allarmismi e senza scadere nella morbosità come altri suoi colleghi in altre sedi, facendo un ottimo Servizio Pubblico.

Un bravo dunque agli autori della Vita in Diretta e in particolare ad Alberto Matano per l'encomiabile esempio di giornalismo televisivo.