Ascolti Tv, Viva RaiPlay: Con Fiorello, Antonacci, Meduza e Paola Cortellesi

Riparte Fiorello con Viva RaiPlay, questa volta solo sulla piattaforma digitale Rai. Dopo il successo ottenuto su Rai1, riprende la trasmissione del mattatore siciliano voluta dall'Ad Fabrizio Salini e dal direttore di RaiPlay Elena Capparelli e con Angelo Teodoli quale capoprogetto. Per il nuovo "debutto" tutto digitale Fiorello ospiterà Biagio Antonacci, che finalmente riuscirà a mettere piede nel tecnologico studio di Via Asiago presentando il suo nuovo singolo in anteprima assoluta.

Ma ci sarà spazio anche a duetti memorabili con Paola Cortellesi e a siparietti musicali con i Meduza, il trio italiano dei record della House Music.

Appuntamento quindi a questa sera, alle 20.35, solo ed esclusivamente sulla piattaforma digitale Rai.