Ascolti Tv: Viva RaiPlay vince tra i giovani e attira i "maturi" sul digitale

Gli ascolti Tv e i dati Auditel delle prime tre puntate di Viva RaiPlay hanno fotografato un grande successo per Rai1 in access prime time, superando indenne per giunta la concorrenza della Champions League, prima contro l'Inter e poi contro la Juventus. Ma, essendo il programma di Fiorello una sorta di vetrina per la trasmissione di 58 minuti che andrà in onda, dall'11 novembre, in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, è il caso di vedere se la scommessa dell'Ad Salini, del direttore di RaiPlay Elena Capparelli e del capoprogetto Angelo Teodoli è stata vincente.

I dati dicono di sì, dal momento che - secondo le rilevazioni ufficiali - Viva RaiPlay si annovera tra i programmi più visti in diretta streaming In due giorni con quasi 1 milione di visualizzazioni, con un aumento del +162% in termini di ore spese rispetto al giorno precedente. Nei primi due giorni il canale RaiPlay, grazie al traino del programma di Fiorello fa registrare 218 mila visualizzazioni (live + vod). Il risultato per il gruppo Rai nei primi due giorni è stato di quasi 1 milione di visualizzazioni nelle dirette streaming con un aumento del 12% rispetto ai primi due giorni della scorsa settimana.

Quanto ai dati anagrafici degli utenti, al momento non sono soltanto i giovani a "bazzicare" la piattaforma digitale Rai. Come risulta, infatti, dai dati ufficiali del marketing Rai, i target che prima erano poco attivi stanno approdando a RaiPlay: il pubblico compreso tra i 45 e i 54 anni è, per l'appunto, aumentato del 70%, e vede collegamenti anche da smartphone e tablet. Più in dettaglio, la fruizione non lineare su RaiPlay ha interessato oltre il 20% del target 55+ (ovvero la somma tra i 55/64 e i 65+). E il target più alto, in assoluto, per quanto riguarda la fruizione su piattaforma è quello 45/45 pari al 67%. Un autentico record.

Il tutto si riverbera anche sui socia networkl: come già abbiamo rilevato in un articolo, al suo debutto Viva RaiPlay ha vinto il primato del programma più commentato del prime time con 53000 interazioni, con 80% positivo Twitter e 95% positivo su Instagram. I numeri, insomma, promettono molto bene e continuando di questo passo, potrebbero realmente donare l'abbrivio al piano industriale dell'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, che punta molto sul digitale: come abbiamo scritto, la diretta della prima puntata ha già superato un appuntamento record di visualizzazioni qual è l'apertura del Festival di Sanremo 2019. Come abbiamo già sottolineato, rispetto alla kermesse canora Fiorello ha aumentato del 30% le visualizzazioni (a parità di fascia). Anche il dato dell'on demand è interessante, dal momento che RaiPlay permette di rivedere lo show, pochi minuti dopo la diretta, sia per intero che per clip. La prima sera, per esempio, sono state 420mila le media visualizzazioni on demand. Un grande successo.