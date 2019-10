Ascolti tv, volano Timperi-Setta su Rai 1. La De Filippi si sposta? Retroscena

È stato un risveglio amaro quello di Maria de Filippi che anche ieri ha dovuto cedere la leadership del prime time a Rai 1 che con l'Ulisse di Alberto Angela ha sfiorato il 20 per cento. E da Cologno filtrano rumors secondo cui la regina degli ascolti del Biscione stia meditando di spostarsi al mercoledì.

Per ora non ci sono conferme ma si sa che la de Filippi è attentissima allo share e due sconfitte di fila le pesano sicuro. Ieri per Rai 1 giornata positiva anche nel day time che solitamente nei giorni feriali mostra qualche criticità.

Uno mattina in famiglia con il veterano Tiberio Timperi e la new entry Monica Setta vince e convince quasi il 22 per cento (in un segmento totalizza il 21.61)