Ascolti: Un Passo dal Cielo terrorizza Temptation, Del Debbio atterra Formigli

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 31 ottobre 2019, in prima serata, vedono la fiction di Rai1 Un Passo dal Cielo 5 con Daniele Liotti stravincere la serata con 4.136.000 spettatori (20.1% di share), doppiando Canale 5 con Il Viaggio di Temptation Island Vip che si ferma invece a 1.431.000 spettatori (9.1%). Su Rai2 Maledetti Amici Miei racimola 719.000 spettatori (3.7%), mentre su Italia 1 il film Shining – Extended Edition tratto da Stephen King, diretto da Stanley Kubrick e interpretato da Jack Nicholson e Shelley Duvall, conquista 1.175.000 spettatori (6%).

Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà con ospite Loretta Goggi resta praticamente stabile rispetto a sette giorni fa con 1.382.000 spettatori (6.3%), mentre Rete4 con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio segna 1.108.000 spettatori con il 6.5% di share, distaccando La7 con PiazzaPulita di Riccardo Formigli con i suoi 926.000 spettatori e uno share del 5.4%. Su TV8 il film Hotel Transylvania totalizza il 2.7% con 604.000 spettatori mentre sul Nove la prima parte di Casamonica – Le Mani su Roma ha convinto 515.000 spettatori (2.3%).

Nella serata di Halloween, Daniele Liotti fa dunque un bello "scherzetto" a Canale 5 e allo speciale di Temptation Island Vip; l'attesissimo incontro tra Raffaella Carrà e Loretta Goggi non fa i previsti sfracelli ma ottiene comunque un dignitoso risultato consono alle aspettative di Rai3; Maledetti Amici Miei non decolla su Rai2; il programma di Paolo Del Debbio prosegue nella sua fortunata stagione a svantaggio della concorrenza di Piazza Pulita, che risente invece della crisi che ha colpito un po' tutti gli spazi di approfondimento politico in prima serata.

Sette giorni fa, Un Passo Dal Cielo vinceva la serata con 4.389.000 spettatori (19.3% di share), massacrando Canale 5 che, con l'ultima puntata di Eurogames si fermava a 1.554.000 spettatori (8.2% di share). Su Rai2 Maledetti Amici Miei convinceva solo 747.000 spettatori (3.6% di share), mentre su Italia 1 lo Speciale Le Iene: Come è morto Marco Pantani? totalizzava 1.696.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 A Raccontare comincia Tu con ospite Renato Zero debuttava con 1.482.000 spettatori (6.2%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio conquistava 1.152.000 spettatori con il 6.4% di share, superando La7 con PiazzaPulita di Corrado Formigli che segnava 991.000 spettatori con uno share del 5.3%.