Ascolti, Vita in Diretta: per Cuccarini e Matano guai ancor prima d'iniziare

La Vita in Diretta deve ancora iniziare - partirà lunedì pomeriggio 9 settembre su Rai1 - e già ci sono guai in Paradiso.

Non fra i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano che paiono andare d'amore e d'accordo - benché la prima con le sue dichiarazioni pro Salvini sia in posizione alquanto traballante rispetto al secondo, in una botte di ferro grazie al suo legame di amicizia ventennale con il prossimo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, nonché responsabile del m5s per la Rai. I problemi nascono da un guaio che riguarda il capo progetto e capo autore del programma Alessandro Banfi, uno storico personaggio Mediaset finito nel mirino di Michele "caterpillar" Anzaldi che ha rilevato "l'inopportunità" del suo approdo in Rai in una posizione tanto rilevante.

Anzaldi ha chiamato in causa l'ad Fabrizio Salini (che, dal canto suo, sembrerebbe non intenzionato ad accettare l'approdo di Banfi alla Vita in Diretta) e sulle sue dichiarazioni fautrici della valorizzazione delle risorse interne per quanto riguarda autori, registi e conduttori. E il fatto che, alle riunioni preparatorie del programma, già partecipi il peraltro capace Banfi malgrado non sia stato ancora contrattualizzato ha scatenato le ire del segretario della Vigilanza Rai.

La scarsa propensione dell'Ad Salini a contrattualizzare Banfi porta dunque a sperare il precedente autore Casimiro Lieto, silurato proprio a favore dell'ex personaggio Mediaset. Nel caso in cui il contratto di quest'ultimo dovesse saltare, Lieto tornerebbe infatti alla Vita in Diretta a "riprendersi ciò che è suo".

Insomma, un'altra tegola sul programma pomeridiano di Rai1 che, come se non bastassero la concorrenza di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara "terminator" D'Urso e il duplice fardello a carico della Cuccarini, il flop di Grand Tour e le difficoltà del suo beniamino politico (alias Matteo Salvini), adesso si vede gravato anche da un problema di "opportunità" contrattuale del capo autore. La Vita in Disdetta, più che in Diretta.