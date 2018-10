Asia Argento attacca X Factor

Asia Argento è tornata in auge e si è materializzata al festival del cinema di Roma, ingioiellata come la madonna di Pompei e con il consueto corollario di smorfie e ammiccamenti in favore dei fotografi.

Dopo la tranvata di immagine presa con la vicenda Bennett che ha screditato non poco il movimento #metoo ora l’Asia nazionale se la prende con X Factor che l’ha giustamente segata dal team dei quattro giudici. Inizia così la dodicesima edizione e ci sarà Lodo Guenzi al posto dell’Argento che non ce la fa proprio a nascondere la propria irritazione per l’oltraggio subito ed utilizza lo sfogatoio di Twitter e scrive: “Chi pompa i twitter di X Factor? Grazie, David Puente per questa curiosa, nonché sconcertante ricerca”.

La dotta citazione è riferita al “cacciatore di bufale e latticini”, fino a poco tempo fa in forze dalla Boldrini per il suo Ministero della Verità, che posta twitter di alto contenuto filosofico dal titolo: “Come ti pompo i tweet dei programmi Tv”, come se fosse una delle tanto amate “bufale” o fosse un’attività sconveniente fare pubblicità ai propri programmi.

Ma torniamo ad Asia Argento e alla sua cronica incapacità di accettare le conseguenze delle sue azioni. Dopo aver attaccato mezzo mondo per la vicenda Weinstein anche lei è stata denunciata come molestatrice da Jimmy Bennett per la nota legge del contrappasso e ha perso il posto a X Factor: se ne faccia una ragione e non dia questi stucchevoli spettacoli di acidità mediatica…quando era giudice a X Factor siamo certi che avrebbe gioiosamente accettato il “pompaggio” dei twitter della trasmissione, ora che non lo è più invece li irride.