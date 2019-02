Asolo, Marco Sancandi nuovo Direttore Commerciale Europa

Asolo annuncia la nomina di Marco Sancandi alla posizione di Direttore Commerciale Europa assumendo l’incarico da venerdì 1 febbraio a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Luca Zanatta. In tale posizione Marco Sancandi avrà la responsabilità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di fatturato, volumi e margini. Inoltre, garantirà la gestione della forza vendita e il coordinamento delle iniziative marketing e trade marketing sul mercato e di presidio dei canali vendita.

Marco Sancandi, 56 anni, in precedenza ha lavorato dapprima per Fiat Iveco, Benetton Sport System in veste di Responsabile Vendite Europa e conseguentemente per il Gruppo Lafuma Millet come Direttore Generale della Filiale Italiana e per Garmont International come Direttore delle Operazioni. Il nuovo ruolo di Direttore Commerciale Europa in Asolo® che Marco Sancandi ricoprirà, rientra nel suo percorso di crescita professionale che gli consentirà di mettere in pratica le competenze sino ad ora acquisite e di misurarsi con le responsabilità e le sfide della nuova posizione.