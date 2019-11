Assistente vocale: entro 3 anni tutti lo useremo in auto

Entro tre anni il 95% degli automobilisti utilizzerà un assistente vocale. I produttori però devono migliorare l’esperienza offerta al fine di soddisfare le aspettative degli utenti. Lo spiega un nuovo report del Capgemini Research Institute (“Voice on the go: How can auto manufacturers provide a superior in-car voice experience”), che analizza l’adozione da parte dei consumatori di assistenti vocali in auto e le loro aspettative. Stando a questa analisi gli assistenti vocali in auto sono utilizzati su larga scala e il trend è in continuo aumento visto che il 49% dei consumatori intervistati dichiara di utilizzarli all’interno dei veicoli e si prevede che in futuro questa percentuale salirà al 73%.

Il 77% degli automobilisti utilizza i comandi vocali per la musica, controllare le indicazioni stradali (in futuro tale quota salirà all’85%), il 46% prenota gli appuntamenti per la manutenzione al proprio veicolo (in futuro il 74%) e il 45% lo utilizza per servizi specifici, come ordinare cibo a domicilio (in futuro il 72%)

Nei prossimi tre anni il 95% dei consumatori prevede di utilizzare un’interfaccia vocale, compreso l’assistente vocale in auto per reperire informazioni, e il 54% afferma che in futuro utilizzerà “sempre” questa tecnologia.

“Gli assistenti vocali stanno diventando una parte essenziale del modo in cui le persone utilizzano l’auto e organizzano la propria vita mentre sono in movimento”, ha dichiarato Eraldo Federici, Manufacturing, Consumer Product, Retail & Distribution Director, Capgemini Business Unit Italy. “Questo report dimostra come l’industria automobilistica dovrebbe utilizzare gli assistenti vocali come asset strategico sia per incrementare l’engagement dei clienti sia per aumentare i ricavi nel tempo attraverso servizi collegati”.