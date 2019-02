Il Presidente e CEO di Associated Press Gary Pruitt e il Presidente di LaPresse Marco Durante sono lieti di comunicare di aver raggiunto un accordo con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per la distribuzione reciproca di contenuti. I dettagli dell'accordo verranno svelati in occasione della Serata di Gala che si terrà a Milano il 9 maggio 2019.