Auditel, Caterina Balivo: ricco Natale ma ascolti poveri. E il web s'indigna

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 19 dicembre 2019, in fascia pomeridiana, hanno di nuovo decretato una débâcle per Caterina Balivo e il suo Vieni da Me che, su Rai1, non è andato oltre il 12.1% di share. Cifre che, in questa prima parte della stagione televisiva, sono state praticamente quasi una costante per il contenitore della rete Ammiraglia condotto dalla spumeggiante ex modella.

Pure, malgrado i non gratificanti risultati della trasmissione, la bruna Caterina si appresta a festeggiare un Natale da sogno anticipandolo con un entusiastico post su Instagram che ha fatto tuttavia infuriare la rete, con molti commenti indignati per lo sfondo lussuoso della foto e soprattutto per il maglioncino indossato dalla conduttrice, fregiato dalla scritta: Champagne e Montagne. "Uno schiaffo alla povertà" hanno tuonato diversi utenti, specie da parte di una vedette televisiva cui piace essere definita "sobria".

Ma le "ricchezze" sui cui riflettere non sono tanto quelle del Natale (privato) della Balivo quanto invece quelle relative ai costi (pubblici) del suo programma, che si aggirerebbero sui quattro milioni di euro, stando a quanto rivelato da Davide Maggio. Costi che, se confermati, risulterebbero del tutto ingiustificati per gli ascolti deludenti di questa prima parte di stagione. E sui quali ci sarebbe ben poco da brindare con lo champagne.