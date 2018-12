Autogrill: un colosso alla conquista del mondo

Il Gruppo Autogrill, attraverso la divisione HMSHost International, da 50 anni società leader nel food & beverage nei canali di viaggio a livello globale in 19 paesi, è presente in 45 aeroporti. A Schiphol ha creato un'oasi per i viaggiatori di tutto il mondo.

Percorrere i terminal dell’aeroporto di Amsterdam-Schipol, a 20 km a sud-ovest dalla capitale dei Paesi Bassi, è come immergersi nei quartieri variopinti di decine di città concentrate in una. Profumi, colori e luci si intersecano in un caleidoscopio di raffinata frenesia che risucchia i 60 milioni di viaggiatori che ogni anno vi transitano. Non a caso, Schiphol è il quarto scalo europeo, terzo nella classifica europea degli aeroporti con un maggior traffico di passeggeri, premiato agli Agents’ Choiche Awards come miglior aeroporto internazionale.

Dietro allo spirito cosmopolita dell’aeroporto, in cui si respira l’aria dei cinque continenti, si cela un’impronta molto più Made in Italy di quel che si pensi: il colosso Autogrill, il cui logo non è mai visibile ma si erge imponente dietro gli oltre 70 concept presenti a Schiphol, in gestione alla controllata HMSHost International.

Per chi non l’avesse mai sentita nominare, HMSHost International è la divisione del Gruppo Autogrill leader da 50 anni nel settore food & beverage, attraverso cui il Gruppo ha esteso la propria presenza in 19 paesi con attività in 43 aeroporti, 22 stazioni ferroviarie e 4 centri commerciali, grazie alla collaborazione di 9.957 dipendenti (di cui 3.611 solo in Olanda). Ad accrescere la redditività del Gruppo insieme ad HMSHost International, ci pensa la gemella HMSHost Corp, con cui Autogrill è sbarcato in 86 aeroporti e in 107 location autostradali del Nord America.

“HMSHost International è il più grande fornitore di cibo presente all’aeroporto di Schiphol. Ad oggi, opera con oltre 70 punti vendita e l’85% dell’offerta food & beverage dell’aeroporto - attraverso un mix di brand internazionali e locali studiato ad hoc per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori” - ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Walter Seib, CEO di HMSHost International - “L’azienda, grazie alla conoscenza accurata della cultura e delle necessità dei consumatori in transito, è sempre stata in grado di creare ristoranti capaci di soddisfare il pubblico. Oltre a numerose partnership con brand già noti a livello globale, come McDonald’s, Starbucks, Burger King, Leon, Heineken e molti altri, il Gruppo Autogrill, con la controllata HMSHost International, vanta di un’ampia gamma di concept creati da zero e resi inevitabilmente popolari. Tra i molti, Café Coco, Bread!, VIT, Dutch Kitchen e Kiosco Comunal. Il core business di HMSHost International è creare luoghi, servire i viaggiatori e rendere il loro viaggio più sereno, sicuro e soddisfacente”.

Il Gruppo Autogrill, un vero e proprio gigante del settore dell’utility - troppo spesso associato erroneamente solo alle autostrade italiane - negli ultimi decenni sta dominando il settore affermandosi come primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia.

I dati parlano da soli: in tutto il mondo, Autogrill conta 1.000 location, gestisce 4.000 punti vendita ed è presente in 145 aeroporti, offrendo i propri servizi a un miliardo di viaggiatori ogni anno.

Il Gruppo Autogrill infonde nei terminal aeroportuali la sua forte inclinazione glocal: alle inconfondibili peculiarità dei migliori ristoranti locali, affianca la creatività di brand creati da zero - e portati inevitabilmente al successo - per rendere più piacevole la sosta in aeroporto dei milioni di globe trotter che vi sbarcano.

Il segreto per tale successo sta nell’attenzione capillare che dedica al cliente e alle sue necessità, il quale viene coccolato ed assecondato all’interno delle strutture con attenzione estrema alla qualità e alla cura dettagli, design raffinati dei locali e servizi altamente innovativi.

L’aeroporto abbandona così le vesti di luogo di transito e diventa una meta in cui iniziare o proseguire il proprio viaggio arricchendolo di esperienze rigeneranti.

Altro elemento importante della filosofia del Gruppo Autogrill è l’innovazione, che si traduce in una disponibilità dei servizi tecnologici più avanzati e in una proposta culinaria all’avanguardia. Sul fronte dei servizi, l’azienda mette a punto partnership, progetti e servizi per far evolvere la sua offerta in chiave tecnologica, con un passo avanti nella digitalizzazione dell’intero settore della ristorazione da viaggio. A Schiphol, uno degli aeroporti dai servizi più innovativi, l’azienda ha recentemente introdotto FLIO, la prima app che fornisce una panoramica completa sull'offerta gastronomica dell’aeroporto, completa di indicazioni su dove sono collocati i locali presenti.

Sempre a Schiphol, è inoltre possibile ingannare il tempo dell’attesa ordinando cibo e bevande direttamente al Gate grazie all’app di Deliveroo, disponibile dalle 07:00 alle 20.30 nelle zone D ed E. La consumazione ordinata raggiungerà i passeggeri comodamente al Gate in 15 minuti.

L’offerta proposta dai concept che disseminano Schiphol è varia e in grado di appagare i palati di ogni gusto e provenienza: dopo una pausa salutare al volo da VIT, patria dell’healthy e del green, o da Bread!, panetteria sostenibile che sforna pane caldo a ogni ora, ci si può concedere una sosta rigenerante alla scoperta dei sapori dell’Asia alla brasserie Kebaya e chiudere con un caffè, rigorosamente accompagnato da un cioccolatino, alla caffetteria di lusso Café Coco.

Grazie al Gruppo Autogrill, Schiphol - e molti altri aeroporti - sono diventate negli anni oasi di benessere in grado di trasformare l'esperienza di viaggio di miliardi di passeggeri.