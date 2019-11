Axel Springer, arriva il fondo Kkr. Le riorganizzazioni pesano sui conti

L’editore tedesco Axel Springer conferma la strategia di lungo periodo con investimenti mirati sul giornalismo digitale e sui portali di piccoli annunci come real estate, auto e finanza. Come scrive Italia Oggi, Springer sta perfezionando l’operazione Kkr. Il fondo americano entrerà nel capitale di Springer tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Kkr dispone al momento di una partecipazione intorno al 42.5%. Dal prossimo anno, come ha ricordato lo stesso Springer, prenderà corpo una riorganizzazione della divisione dei media. La ristrutturazione è pesata ma anche una serie di disinvestimenti come detto dalla stessa casa editrice tedesca. Ci sarà una rimodulazione delle attività editoriali principali per tagliare sprechi e creare sinergie. Sempre come riferisce Italia Oggi, i tedeschi si concentreranno di più sugli annunci finanziari e relativi alle costruzioni edili diminuendo quelli immobiliari