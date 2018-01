Banca Sella: il mobile payment cresce con Hype, la fintech del gruppo

Hype, progetto nato all'interno dell'acceleratore SellaLab nel 2015, e' l'app del Gruppo Banca Sella per la gestione dei pagamenti e delle spese quotidiane via smartphone.

Dopo l'accordo con Ingienico per abilitare i suoi POS per il pagamento tramite Hype in oltre 80mila negozi in tutta Italia tra ristoranti e negozi di abbigliamento, l'app raggiunge le 100 mila utenze delle quali il 34% sotto i 30 anni di età.

Hype e' utilizzabile per i pagamenti dele piccole spese quotidiane dai 12 anni in su (previa autorizzazione dei genitori) e il servizio principale consiste in una carta gratuita collegata ad un’app ricaricabile tranquillamente dal proprio telefono.

Hype, l'app di Banca Sella : come funziona

Hype può essere scaricato gratuitamente ed è operativo in pochi minuti, senza avere un altro conto corrente e senza dover firmare e spedire documenti cartacei.

Una volta installata l’app sul proprio smartphone, infatti, basta registrarsi inserendo i propri dati e facendosi riconoscere attraverso una foto del documento d’identità e un selfie e in breve tempo l’applicazione è immediatamente operativa. Si riceve al proprio indirizzo anche una carta contactless collegata al conto di moneta elettronica e ad un codice Iban, utile anche per ricevere bonifici o farsi accreditare lo stipendio.

Da dicembre, inoltre, è possibile pagare online e nei negozi, con Apple Pay, grazie all’integrazione tra il sistema di pagamento tramite iPhone e gli altri device Apple e l’app di gestione del denaro del Gruppo Sella.