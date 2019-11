Banijay compra Endemol... ma come si esprimerà l'Antitrust Europeo?

La notizia dell'acquisto di Endemol (per circa due miliardi di dollari) da parte del gruppo francese Banijay, manovra che di fatto andrebbe a creare un polo unitario del "format" televisivo, è stata annunciata con fanfare e toni encomiastici da parte di tutta la stampa italiana. Una colossale operazione che vedrà Temptation Island (Banijay) convolare a nozze con il Che Tempo che fa di Fabio Fazio (Endemol) e L'Isola dei Famosi (Banijay) andare all'altare con I Soliti Ignoti (Endemol) - solo per citare alcune delle produzioni più altisonanti sia Rai sia Mediaset, fra le quali vi sono anche Il Grande Fratello, Caduta Libera, Tale e Quale Show e così via - e in soldoni, è il caso di dirlo, la totalità delle produzioni esterne dell'attuale daytime di Rai1, l'Ammiraglia del Servizio Pubblico, finire appannaggio di un solo attore sul mercato, ovvero Banijay. Banijay che deterrebbe così la proprietà di quasi duecento società di produzione in ventitré diversi Paesi.

Cifre che fanno girare la testa quelle relative allo straordinario colpaccio finanziario dei "grandi fratelli" Bassetti, ovvero Marco - ex guru della Endemol e quindi capo supremo della Banijay - e Paolo - ex Ceo e Presidente della branch italiana di Endemol Shine Group e ora Chief Executive Group per Banijay, nonché "controllore" delle sue partecipate fra cui Magnolia.

Sul lieto evento, come nella fiaba della Bella Addormentata, metafora calzante per la stampa italiana la quale non ha minimamente eccepito su questa vendita che, a tutti gli effetti, andrebbe a determinare una peculiare situazione di monopolio e che quindi necessiterebbe di qualche riflessione aggiuntiva, pende tuttavia il parere di una "fata" non esattamente benevola, ovvero l'Antitrust Europeo. Parere al quale la vendita è infatti necessariamente subordinata. Come si esprimeranno dunque le Autorità Antitrust sulla "Operazione Bassetti"? Daranno il via libera alla vendita, oppure porranno un freno invalidando il tutto? Vi terremo informati.