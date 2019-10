Banijay-Endemol. è fatta. Nasce il gigante europeo di serie tv e reality

BANIJAY-ENDEMOL NASCE GIGANTE EUROPEO DEI CONTENUTI

Banijay-Endemol Shine, è ufficiale. Con l'accordo siglato in queste ore che vede l'acquisizione da parte della società francese della casa di produzione di 'Masterchef' e del 'Grande fratello' nasce un gruppo con una creatività made in Europe e una forte valenza tricolore. Nell'azionariato della nuova società (che nascerà ufficialmente quando arriverà il disco verde delle autorità di regolazione) figurano uno shareholder italiano, cioè De Agostini che possiede il 36% della holding di controllo Ldh, e un ceo italiano, Marco Bassetti, già a capo di Endemol Group prima di arrivare alla guida del gruppo Banijay nato nel 2016. Con l'operazione che ora è ufficiale (il cui valore secondo indiscrezioni si aggirerebbe sui 2,2 miliardi di dollari) per la prima volta una società di produzione europea ha dimensioni per competere con quelle statunitensi. Molti i titoli già nel portafoglio del nuovo colosso dei contenuti: dai programmi e format Banijay che includono tra i tanti 'Versailles' (andata in onda su Netflix) e 'Temptation Island' (Canale 5), alle 'global hit' di Endemol nel cui portfolio figurano 'Black Mirror' e 'Peaky Blinders'.

"Endemol Shine - ha commentato Marco Bassetti - offre un'incredibile gamma di talenti leader del settore, marchi di fama mondiale e contenuti creativi di alta qualità. La combinazione delle risorse di queste due società rafforzerà istantaneamente la nostra posizione nel mercato globale". Da Bassetti anche un riferimento alle piattaforme tv in streaming: "Le nostre capacità nei vari generi ci definiranno ulteriormente come un fornitore di riferimento di Ip di prima classe in tutto il mondo" spiega il ceo di Banijay. L'acquisizione, che è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari, comprenderà le 120 etichette di produzione di Endemol Shine con circa 66.000 ore di programmazione programmata e non programmata insieme a oltre 4.300 format registrati.

Dopo la chiusura dell'acquisizione, il gruppo combinato sarà detenuto da Ldh (67,1%) e Vivendi (32,9%). Il gruppo francese in Italia è presente nell'azionariato di Tim e di Mediaset. Ldh è una holding controllata da Financière Lov (52%), la società di investimento dell'imprenditore francese dei media Stéphane Courbit. Ldh ha i seguenti altri azionisti: il gruppo italiano De Agostini con il 36% del capitale, e Fimalac, la società di investimento di Marc Ladreit de Lacharrière, che deterrà il 12% del capitale attraverso un aumento di capitale riservato.

"Endemol Shine offre un'incredibile gamma di talenti leader del settore, marchi di fama mondiale e contenuti creativi di alta qualità. La combinazione delle risorse di queste due società rafforzerà istantaneamente la nostra posizione nel mercato globale". E' il ceo di Banijay, l'italiano Marco Bassetti, a commentare cosi' l'acquisizione della casa di produzione ufficializzata oggi. "Dare il benvenuto ai marchi e talenti di Endemol Shine nella nostra attività esistente - spiega il ceo - indicherà maggiori opportunità sul mercato e siamo tutti entusiasti di ciò che il futuro riserva per la società che nasce dalla fusione".

''In Endemol Shine, abbiamo continuamente ispirato e intrattenuto il pubblico di tutto il mondo: questo accordo ci porta in un capitolo completamente nuovo e stimolante e in una nuova casa di contenuti globali con molte opportunità future". Lo afferma il ceo del gruppo Endemol Shine, Sophie Turner Laing, commentando l'accordo con Banijay Group.