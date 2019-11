Banijay,nasce dalla fusione di Drymedia e Magnolia.Produrrà l’Isola dei famosi

La società Banijay Group Italia si sta riorganizzando e ha annunciato la fusione tra le sue case di produzione Dry Media e Magnolia spa. Come scrive Italia Oggi, il country manager di Italia e Spagna Paolo Bassetti avrà la supervisione sul nuovo marchio Banijay. A guidarlo ci saranno il ceo Fabrizio Iovolella, la chief creative officer Francesco Lauber e l’head of programmes Leopoldo Gasparotto. Banijay potrà contare su una lista di titoli in produzione come l’Isola dei famosi , il collegio e Pechino Express, L’eredità, Guess My Age e Conto alla rovescia, 4 ristoranti, Pizza Hero e Cuochi d’Italia, La Corrida e Cops – una banda di poliziotti.