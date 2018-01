Barabino & Partners nella Top 20 della Mergermarket 2017 PR Advisors List

Barabino & Partners e' nella Top 20 mondiale della Classifica Mergermarket 2017 PR Advisor e al primo posto in Italia per numero di operazioni assisitite.

Barabino & Partners è al 1° posto in Italia nelle classifiche Mergermarket 2017 per numero di operazioni e in quarta posizione per valore, con all’attivo oltre 50 operazioni assistite nel corso dello scorso anno, per un controvalore complessivo di oltre 7,7 miliardi di dollari.

La classifica pubblicata oggi da Mergermarket – istituto internazionale indipendente, specializzato nel monitoraggio e nell’elaborazione dei dati relativi ai deal di M&A a livello internazionale – conferma il primato di Barabino & Partners nel mercato italiano ed il posizionamento internazionale, rafforzato dalle sedi estere B&P Uk Plc, B&P Deutschland Gmbh, B&P USA, Llc. Mergermarket prende in considerazione le operazioni di “M&A” con trasferimento di controllo di valore superiore ai 5 milioni di dollari avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.

Barabino & Partners 1° in Italia e 15° nel mondo nelle classifiche per numero di operazioni assistite

Barabino & Partners, prima realta' italiana in questa classifica, anche a livello europeo guadagna posizioni nella classifica per numero di operazioni, affermandosi in 8° posizione. Barabino & Partners consolida inoltre anche il posizionamento internazionale: è l’unica realtà italiana nella classifica mondiale Top 20 per numero di operazioni assistite, alla 15° posizione.