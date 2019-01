Barbara Palombelli, ex "Palombella rossa"

Barbara Palombelli, “Palombella Rossa” -per citare un noto film di Nanni Moretti- per i suoi passati di sinistra, moglie di uno dei fondatori del Partito Democratico, Francesco Rutelli, sembra essersi convertita sulla via di Damasco e con il nuovo anno se ne è uscita con inaspettati elogi al governo giallo-verde, soprattutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza.

La giornalista di “Stasera Italia” (Rete 4, Mediaset) ingaggiata per edulcorare l’impronta populista della Rete dell’ex Cavaliere con una spruzzatina di “sinistra” ha infatti dichiarato a Radio Capital:

“Molti, soprattutto della Lega, hanno parlato di dare il reddito direttamente a chi assume, e questo mi convince molto. Anche non alle aziende: io prenderei domani mattina una ragazza che vuole imparare a fare la giornalista, pagata dallo Stato o con una triangolazione. E credo che tutte le aziende prenderebbero delle persone da formare se gratis. A me piace questa parte, che mi sembra sia stata proposta da Siri. Poi naturalmente il REI esisteva, e quello serve ad assistere le famiglie disagiate. E al Pd dico: gridare contro il reddito di cittadinanza non gli porterà un voto».

Dichiarazioni bellicose contro il suo -a questo punto-ex partito di riferimento.

C’è anche da dire che la Palombelli ha sempre mostrato grande spirito di elasticità collaborando spesso e volentieri con i media dell’“odiato” (allora) orco Silvio Berlusconi. La trasversalità è infatti un po’ il suo marchio di fabbrica. Trasversalità che si può declinare sia come volontà di dialogo che anche come accomodamento più o meno manifesto sul carro dei vincitori.

La giornalista ha poi elogiato ulteriormente la Lega perché “ha una classe dirigente” e stigmatizzato il Partito Democratico che “non esiste come opposizione”.

Poi una osservazione fondamentale e cioè:

«Mi aspettavo che i candidati alla segreteria del Pd trovassero una chiave, una sintesi, una quadra. Non hanno trovato neanche il tempo di fare una cena, di prendere un aperitivo”.

Insomma, secondo la Palombelli, fare opposizione politica significherebbe “cene ed aperitivi”, magari nei soliti attici centrali o in qualche villa all’ Eur a Roma (come quella dove sta lei) invece di recuperare un elettorato negletto e sbeffeggiato, di “poveri ed emarginati” che grazie ai radical -chic di sinistra hanno prodotto una reazione populista mondiale per poi lamentarsene.