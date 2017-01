BCG: Apple l'azienda più innovativa, arretrano le europee

Lo studio "The Most Innovative Companies" di Boston Consulting Group conferma al primo posto la casa dei Mac e degli iPhone, seguita da Google, Tesla, Microsoft e Amazon. In grande ascesa Netflix e Facebook. Airbnb e Uber per la prima volta in classifica. Anche Samsung e IBM nella Top 10, dove l'unica realtà "old economy" è Toyota. La lista delle prime 50

La trasformazione digitale incide nel modo più dirompente sulla nuova edizione dello studio "The Most Innovative Companies" pubblicato da BCG (Boston Consulting Group), che conferma ancora al primo posto Apple, per il dodicesimo anno consecutivo, seguita da Google e dalla paladina delle auto elettriche: Tesla. Microsoft è stabile al quarto posto, seguita da Amazon, che scala 4 posizioni e entra nella Top 5.

In grande ascesa Netflix e Facebook, che irrompono nella Top 10 guadagnando rispettivamente 15 e 19 posti, mentre due tipici alfieri della rivoluzione digitale - Airbnb e Uber - entrano in classifica per la prima volta piazzandosi subito rispettivamente al 17° e 21° posto. Nelle prime dieci ci sono anche due colossi storici dell'hi-tech, Samsung e IBM, mentre l'unico rappresentante della "old economy" è Toyota (ottava), seguita appena fuori dalla Top 10 da Bayer (undicesima) e Southwest Airlines (dodicesima).

Viaggi/Turismo e Abbigliamento si segnalano quest'anno come due dei settori più dinamici, il primo trascinato da Expedia, Airbnb e Uber, e il secondo da Nike e Under Armour che si identificano sempre di più con il concetto di "digital fitness company”. Bene anche l'automotive. Per BCG circa il 58% dei consumatori è già disposto a provare una vettura senza conducente e la ricerca e l'elaborazione di progetti che guardano a un nuovo concetto di mobilità sono alla base dei risultati di società come Tesla, BMW (14esima) e Daimler (16esima).

La ricerca è stata condotta a livello globale intervistando più di 1.500 capi d'azienda di diversi settori e combinando le risposte con i risultati finanziari delle società (fatturato, utili, spesa in ricerca e sviluppo, crescita di valore dell'azione e dividendi) negli ultimi tre anni. Una classifica geograficamente variegata quella di questa edizione, con 34 società statunitensi, 10 europee, 6 asiatiche. Purtroppo nessuna italiana, ma non è una novità. Impressionante l'aumento del peso degli USA, che sale dal 44% del 2013 al 68% di oggi.

Per gli autori del report – Michael Ringer, Andrew Taylor e Hadi Zablit, che sono senior partner e managing director di BCG rispettivamente a Boston, Chicago e Parigi – i risultati della ricerca segnalano come la velocità del cambiamento e l'impatto che le nuove tecnologie stanno avendo anche su settori tradizionali stiano rendendo cruciale per le aziende la capacità di trovare il bilancio ottimale tra innovazione generata all'interno e proveniente da fuori. Le aziende in classifica sono capaci di scandagliare, captare ed elaborare con efficienza i segnali innovativi che giungono da mondi diversi e veloci nel portarli al proprio interno.

Ma ecco nel dettaglio le prime 50 posizioni:

1) Apple

2) Google

3) Tesla

4) Microsoft

5) Amazon

6) Netflix

7) Samsung Group

8) Toyota

9) Facebook

10) IBM

11) Bayer

12) Southwest Airlines

13) Hewlett-Packard

14) BMW

15) General Electric

16) Daimler

17) Uber

18) Dupont

19) Dow Chemical Company

20) BASF

21) Airbnb

22) Under Armour

23) Gilead Sciences

24) Regeneron Pharmaceuticals

25) Cisco System

26) Pfizer

27) General Motors

28) JP Morgan Chase

29) Johnson & Johnson

30) AXA

31) Nike

32) Expedia

33) Allianz

34) SpaceX

35) Xiaomi

36) The Walt Disney Company

37) Hilton

38) Renault

39) NTT Docomo

40) Intel

41) Marriott International

42) 3M

43) Dell

44) Orange

45) Siemens

46) Huawei

47) Bristol-Myers Squibb

48) Honda

49) BT Group

50) Procter & Gamble



fonte https://www.digital4.biz