bellini nuova managing director di isobar italia

Michela Bellini assume il ruolo di managing director di Isobar Italia, l’agenzia creativa di Dentsu Aegis Network. Proseguono, quindi, le nuove nomine all’interno del Gruppo guidato da Paolo Stucchi: tra le più recenti, spiccano quelle di Marco Caradonna come nuovo Ceo di Carat Italia e Daniela Accinasio come managing director di Vizeum.

La riorganizzazione del management del gruppo continua quindi con l’avanzamento di Michela Bellini alla guida di Isobar Italia, agenzia dove lavora dal 2014 (dopo essere entrata in Dentsu Aegis Network nel 2013) e che ha riorganizzato portandola ad assumere il ruolo di full service digital agency in sinergia con il posizionamento di lsobar Global, oggi presente in 70 Paesi. Michela Bellini – che riporterà a Mariano Di Benedetto, chief digital officer di Dentsu Aegis Network – ha maturato un curriculum ventennale nella comunicazione digitale partendo nel 1998 con una dotcom del fondo Kiwi di Elserino Piol, per proseguire in E-tree di Riccardo Donadon, Dada, Zodiak e TheBlogTV.

Vanta un’esperienza consulenziale in tutte le industry b2c e b2b avendo lavorato per clienti come Ferrero, DeAgostini, Seat Pagine Gialle, Fastweb, Huawei e Yamamay. “Amo sempre ricordare al team che nessuno è creativo in agenzia perché tutti siamo creativi, altrimenti non faremmo ciò che facciamo con la passione e la tenacia di ogni giorno”, dice Michela Bellini, che continua: “Credo fermamente nella forza democratica delle idee e nella multidisciplinarietà dei ruoli di questa squadra di professionisti solida e compatta, capace di offrire un approccio unico sul mercato, che i nostri Clienti ci riconoscono ogni giorno.

Completeremo a breve il nostro processo organizzativo, che prevede un ulteriore rafforzamento della parte creativa di Isobar Italia”. Solo pochi giorni Jean Lin, CEO Global di Isobar, in occasione del Cannes Lions aveva sottolineato la centralità della creatività nell’economia, nella società e nella cultura in un’epoca invasa dalla tecnologia digitale.