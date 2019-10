Belpietro, l'affare si ingrossa. Arrivano le testate non strategiche Mondadori

Mondadori, sarà un 2020 pieno di novità quello gruppo editoriale con sede a Segrate. Dal primo gennaio, infatti, dovrebbe partire la nuova società in cui dovrebbero confluire i brand considerati con potenziale di sviluppo a tutto tondo: digital carta ma anche possibili sbarchi in tv. Nella società dovrebbero rientrare i brand a grande diffusione come Donna Moderna, Grazia, Chi, Tv Sorrisi e Canzoni (e le guide Telepiù e Guida Tv), GialloZafferano, oltre ai magazine del sistema Focus, Interni, Icon, Icon Design, Casafacile, MypersonalTrainer, Studenti.

Dopo la cessione di Panorama a Maurizio Belpietro, a rimanere fuori sarebbero quelle testate non strategiche fra cui sicuramente le due riviste di cucina (Cucina Moderna e Sale e Pepe) e i settimanali Confidenze e Starbene. E qui gli occhi restano comunque puntati sul direttore de La Verità.

Mondadori vuole così sbarcare nell’editoria professionale, con un’acquisizione, e focalizzazione sempre più spinta sul settore dei libri che passerà anche attraverso una revisione del proprio sistema periodici per il quale sarà creata una società ad hoc. Mondadori si prepara a un finale d’anno in cui questi due tasselli dovrebbero andare al loro posto. Ai piani alti della casa editrice di Segrate il timing per la partenza con queste due novità è fissato per l’inizio dell’anno come spiega IlSole24Ore.