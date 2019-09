Best brands premia le marche tech che cambieranno la vita agli italiani

Gli italiani amano la tecnologia: siamo il terzo paese al mondo per numero di smartphone, passiamo quasi due ore pro-capite ogni giorno sui social, senza contare la web-tv sempre connessa sulla serie del momento. Peccato che la nostra esperienza digital sia ancora molto confinata al campo dell’intrattenimento. Un dato su tutti: l’Italia è agli ultimi posti del mondo nei pagamenti elettronici, con l’86% delle transazioni ancora in contanti (in Svezia siamo al 19%)*.

Un trend che, però, sta cambiando molto velocemente e un indicatore prezioso sullo sviluppo della tecnologia funzionale arriverà dalla 5° edizione di Best Brands, la classifica delle marche ideata da Serviceplan e GfK, con il supporto in Italia di 4 autorevoli partner: Rai Pubblicità, 24ORE System, IGP Decaux e ADC Group e con il patrocinio di UPA. Giunto al quinto anno in Italia, è ormai uno strumento indispensabile per misurare la performance delle marche. Merito del metodo di indagine: la classifica è stilata attraverso l’applicazione di un algoritmo esclusivo di proprietà GfK che integra i risultati economici - quote di mercato, fedeltà di acquisto e posizionamento prezzo - con la capacità del marchio di parlare al “cuore” dei consumatori, misurata attraverso un numero considerevole di interviste dirette. In Italia vengono coinvolti ben 6.500 persone.

Ogni edizione introduce una classifica speciale e per il 2019 si è scelto di indagare i Best Digital Life Brand, vale a dire i marchi che maggiormente contribuiscono a migliorare la nostra vita nell’era digitale. I dati raccolti permetteranno quindi di misurare la penetrazione dell’innovazione nel nostro Paese, perché, anche se l’annuncio di nuove applicazioni in grado di aiutarci si sussegue a un ritmo elevatissimo, ci vuole davvero un Best Brand per conquistare il cuore degli italiani.

I risultati, infatti, non sono scontati: guardando le top ten delle ultime 4 edizioni nelle 3 categorie che vengono analizzate ogni anno (Best Corporate Brand, Best Product Brand, Best Growth Brand) la tecnologia è infatti limitata a solo 2 marchi, entrambi nel settore telefonia, ma la grossa variabile oggi è rappresentata dalla straordinaria crescita dell’e-commerce (intorno al 15% all’anno) e della web TV.