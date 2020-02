Bezos di nuovo nella bufera, il cognato gli fa causa per diffamazione

Il fratello della fidanzata di Jeff Bezos ha deciso di denunciare il fondatore di Amazon per diffamazione. Michael Sanchez era stato indicato come colui che avrebbe fornito al National Enquirer le foto di Bezos nudo e una serie di messaggi di testo scambiati con la fidanzata, Lauren Sanchez. Il giornale aveva pubblicato i messaggi per rivelare il rapporto tra i due, quando ancora il miliardario era sposato con la moglie, da cui poi si è separato. Il fondatore di Amazon aveva inoltre accusato la rivista di “estorsione e ricatto” per averlo minacciato di pubblicare le foto se non avesse pagato 200 mila dollari. A fornirle, avrebbe detto Bezos, sarebbe stato proprio il fratello della fidanzata. La pensa così anche Lauren che, attraverso un legale, ha accusato il fratello di “aver consegnato segretamente al National Enquirer la maggior parte delle mie informazioni personali. La mia famiglia - ha detto Lauren in un comunicato - è colpita da questa denuncia falsa e senza basi, e noi speriamo davvero che mio fratello trovi pace”.