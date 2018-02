"Il valore del Bitcoin dovrebbe essere 30-40 volte" il livello attuale. Lo ha ffermato Tyler Winklevoss in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che la criptovaluta potrebbe sostituire l'oro. Winklevoss ritiene che le autorità dovrebbero intervenire contro i 'cattivi' che operano sul mercato delle cripovalute. Insieme al gemello Cameron e' stato protagonista della battaglia legale contro Mark Zuckerberg per Facebook per furto di proprietà intellettuale.