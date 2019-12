Black Friday, acquisti online +55%. Ok Fashion, Lifestyle e Tecnologia

Si è appena conclusa la settimana regina incontrastata dello shopping online, durante la quale Black Friday e Cyber Monday, come ogni anno, hanno tenuto gli italiani incollati a smartphone e pc, alla ricerca dell’offerta migliore per acquistare il prodotto tanto desiderato. L’online si conferma ancora una volta il canale privilegiato e, come rivelato da PAYBACK, gli acquisti sono cresciuti del +55% rispetto alla media dell’anno.

Prendendo in considerazione l’intero periodo di sconti e offerte iniziato con il Single Day e veicolato attraverso i principali canali PAYBACK tra cui l’app, il settore che ha guidato le ricerche online degli italiani è stato principalmente il mondo del Fashion con una crescita degli acquisti del +110% verso la media mensile dell’anno. Al secondo e terzo posto troviamo la categoria del Lifestyle (+35% acquisti) e Tecnologia (+29% acquisti)

A livello demografico, gli italiani che hanno approfittato maggiormente delle promozioni e dei vantaggi riservati agli iscritti al programma fedeltà multi-partner di PAYBACK, sono stati principalmente uomini (65%), di età compresa tra i 33 e i 47 anni (53%) e residenti al nord (53%) e nelle grandi città, in particolare Roma, Milano e Torino.

Altro trend rilevante riguarda i Millennials, i giovani tra i 18 ed i 35 anni. Il numero di questi clienti che hanno effettuato almeno un acquisto on line nel periodo delle black weeks è infatti cresciuto del +20% rispetto alla media mensile del 2019.

Tra le altre categorie è interessante notare che i Viaggi raggiungono uno share del 23% del totale acquisti online del periodo, facendo registrare un aumento del +35% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Luca Leoni, CEO PAYBACK Italia, ha commentato: “Il Black Friday è diventato ormai un appuntamento fisso per gli italiani e un’occasione per iniziare a pensare ai regali natalizi, approfittando di esclusivi vantaggi che si aggiungono alla più tradizionale raccolta punti. Per questo come PAYBACK il nostro posizionamento sul Black Friday rientra nella strategia delle Shop Online Weeks che, in modo ricorrente, destiniamo ai nostri clienti attraverso la nostra piattaforma e facendo leva sui nostri partner. Durante queste settimane infatti, PAYBACK diventa un aggregatore delle offerte degli oltre 140 partner online dei settori più diversi e ha registrato una vera a propria esplosione”

Grazie alle offerte a valore e ai vantaggi che offre ai propri clienti facendo leva su una rete di ben 140 partner online, PAYBACK si conferma un osservatorio privilegiato sul mondo dell’e-commerce italiano e un punto di vista privilegiato sui consumi e sui trend di acquisto. Facendo leva sulla ricorrenza del Black Friday, la piattaforma digitale ha infatti guidato lo shopping online, attivando per la ricorrenza una campagna dedicata grazie alla quale a tutti i titolari della carta hanno avuto la possibilità di usufruire delle migliori offerte dei partner, di moltiplicare i punti in modo facile e veloce grazie agli acquisti e di ottenere degli ulteriori codici sconto.