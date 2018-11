Black Friday Italia 2018 ha spinto del 30% i pagamenti con carte

Black Friday 2018: in Italia pagamenti per 13,4 milioni nella giornata del venerdì nero e 35,6 milioni nell’intero weekend 23-25 novembre

Sono stati 13,4 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite da SIA, nel giorno del “Black Friday” 2018 (venerdì 23 novembre ), in aumento del 30% circa rispetto ai 10,4 milioni di venerdì 16 novembre e dell’11,4% se confrontati con il “Black Friday” 2017 (12,1 milioni di pagamenti).

In particolare, le transazioni per gli acquisti online sono state 3,6 milioni - pari al 27,1% del totale – mentre i pagamenti nei negozi tradizionali hanno raggiunto i 9,8 milioni. In base all’analisi dei dati effettuata da SIA, il “Black Friday” 2018 ha registrato rispetto al venerdì precedente la più alta percentuale di crescita per i pagamenti su siti di e-commerce (+65,7%) oltre all’aumento dei pagamenti fisici (+19,9%).

Complessivamente, durante il weekend del “Black Friday” 2018 (23-25 novembre), SIA ha gestito 35,6 milioni di pagamenti con carte, in aumento del 12,1% rispetto al fine settimana precedente (16-18 novembre), quando le operazioni erano state pari a 31,7 milioni, e del 13,1% rispetto al weekend del “BlackFriday” 2017 (24-26 novembre).

Da registrare, infine, la crescita del 24% relativamente agli acquisti online.

SIA gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia.