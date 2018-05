Bmw Italia sceglie Comin & Partners per la comunicazione

Ci sono voluti tre mesi di contatti e valutazioni per arrivare alla scelta da parte di Roberto Olivi, direttore della Comunicazione di Bmw Group Italia, del nuovo partner consulenziale per gestire le attività di ufficio stampa e comunicazione per l’area Italia del gruppo automobilistico tedesco.

Dai primi di maggio è dunque Comin & Partners a gestire tutte le attività di ufficio stampa per i tre marchi del Gruppo in Italia (Bmw, Mini e Motorrad) e di supporto per la comunicazione corporate e la Corporate Social Responsibility sotto la direzione di Roberto Olivi.

fonte: https://www.primaonline.it