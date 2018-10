Bollo auto e moto, ora si paga con lo smartphone

Satispay continua senza sosta a semplificare la vita dei 415 mila membri della sua community in costante crescita, e da oggi arricchisce la sezione SERVIZI con “Bollo Auto e Moto”, che affianca così i servizi di Ricariche telefoniche, Bollettini PagoPA e Risparmi.

La nuova funzionalità “Bollo Auto e Moto” permette di pagare la tassa sui veicoli in modo estremamente facile e rapido, senza più bisogno di fare code agli sportelli e, per la prima volta in Italia, con un’unica semplice interfaccia d’uso, per gli utenti di tutte le regioni.

Basta selezionare la tipologia del veicolo interessato (autoveicolo, rimorchio, motoveicolo), inserire il numero di targa e Satispay visualizzerà il calcolo dell’importo esatto da pagare. A quel punto resterà solo da confermare il pagamento e si potrà scaricare e salvare la ricevuta, oltre che attivare un semplice reminder sulla successiva scadenza, evitando così costose dimenticanze. Per il servizio è prevista solo una commissione fissa di 1 euro.

Dario Brignone, CTO e co-founder di Satispay ha dichiarato: “Satispay è nata con l’obiettivo preciso di semplificare la vita delle persone cambiando le abitudini quotidiane di pagamento. Dopo aver lavorato sull’integrazione ottimale per i nostri clienti con PagoPA abbiamo raccolto molto entusiasmo e tante richieste su questo specifico servizio. Come nostro solito abbiamo quindi ascoltato la nostra community, misurando il bisogno anche sulle nostre esigenze di qualità del servizio e oggi portiamo al mercato una soluzione di cui siamo molto soddisfatti.”

Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay ha dichiarato: “Siamo solo all’inizio di un’evoluzione che si inserisce in un mercato, quello totale dei pagamenti, incalcolabile. Questo nuovo servizio che copre un segmento che da solo vale circa 6 miliardi di euro all’anno è un’ulteriore dimostrazione di come Satispay possa portare innovazione e semplicità in qualsiasi tipologia di pagamento. Partiti dalle ricariche telefoniche passando per l‘integrazione con PagoPA fino alla funzionalità Risparmi e ora Bollo Auto e Moto, consentiremo presto di pagare qualsiasi tipologia di bollettino dall’app e molti altri servizi prenderanno forma nei prossimi mesi”.