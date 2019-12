E-commerce boom. In Italia il 62% della popolazione acquista online

In un mercato digitale in costante evoluzione i paradigmi nella comunicazione stanno rivoluzionando progressivamente le abitudini di acquisto delle persone a livello globale. Basti pensare che nel mondo circa 4,3 miliardi di persone hanno accesso a internet, di cui 2,81 miliardi hanno acquistato online nel 2018. Soltanto in Italia in 38 milioni acquistano prodotti su internet, un numero consistente pari al 62% della popolazione. Si stima, inoltre, che entro il 2023 si arriverà a 41 milioni di acquirenti virtuali.

In Europa nel 2018 il 69% degli utenti con accesso a internet ha effettuato almeno un acquisto online, registrando un incremento dell’1% rispetto al 2017. Soltanto nel 2018 il valore del business è stato pari a 41 miliardi, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente.

In tale contesto il continente asiatico sembra fare da traino: soltanto in Cina sono circa 1 miliardo gli utenti attivi nel commercio digitale. Al secondo posto troviamo gli USA, grazie ad Amazon che detiene il 5% di market share di tutte le vendite degli Stati Uniti.

Come spiega Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato di Prismi Spa, società modenese leader nazionale nel web e digital marketing quotata sul mercato AIM Italia: “è un trend in ascesa, fra il 2017 e il 2018 abbiamo registrato un incremento delle vendite online dei prodotti pari al 68%. Dobbiamo considerare diversi fattori che stanno contribuendo allo sviluppo del mercato digitale, tra cui la tecnologia che offre nuove opportunità per le aziende, le quali stanno iniziando a investire di più sulla comunicazione online. I dati parlano chiaro, gli smartphone, i dispositivi mobili e tablet sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, per cui è diventato quasi naturale acquistare online.”

In tal senso, secondo Reggiani le aziende e gli e-commerce si devono evolvere anche attraverso i siti web che le rappresentano: per restare al passo con i tempi non si tratta solo di studiare una grafica ad hoc, ma anche di pensare agli obiettivi di business che si vogliono raggiungere. “L’online, ad oggi, è una delle principali vetrine con cui si entra in contatto con i potenziali clienti ed è importante averne cura, sia per l'immagine aziendale che si vuole trasmettere, sia verificando i livelli di indicizzazione di un sito web e di come i contenuti e i prodotti vengono proposti.”